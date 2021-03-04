Проведения, , 03:37 — REGNUM На Чукотке завершено следствие в отношении двух сотрудников полиции, которых обвиняют в превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по округу.

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В ходе расследования уголовного дела установлено, что в мае 2020 года двое полицейских, проверяя информацию о хищении мобильного телефона, доставили в районный отдел полиции двух жителей посёлка Провидения и потребовали от них подписать заранее подготовленные документы об их причастности к хищению телефона. Мужчины отказались и тогда стражи порядка, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации «О полиции», незаконно применили в отношении задержанных физическую силу и специальные средства, в результате чего им были причинены множественные телесные повреждения.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Провиденский районный суд», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в скандально известном 75-м отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга скончался 29-летний Алексей К. О его смерти не спешили сообщать родственникам, а когда выдали тело, на нем обнаружились гематомы и следы на шее.