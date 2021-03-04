Пекин, , 03:19 — REGNUM Министерство науки и технологий Китая запустила строительство национального хаба технологических инноваций и выпустила регламент подготовки к строительству, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Согласно регламенту, инновационный центр будет сосредоточен на исследованиях и разработках ключевых технологий для содействия индустриализации основных результатов исследований.

В соответствии с национальной стратегией развития крупных регионов, хаб будет способствовать совместным инновациям и налаживанию сотрудничества между регионами, говорится в сообщении министерства.

Между тем, он также будет предоставлять услуги по технологическим инновациям и преобразованию результатов исследований предприятиям, особенно малым и средним научно-техническим предприятиям, нацеленным на повышение инновационной способности и основной конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности страны, добавили в министерстве.