Элиста, , 03:17 — REGNUM В Элисте завершено расследование уголовного дела по факту взрыва газа в одном из многоквартирных домов, фигурантом которого стал местный житель. Мужчина обвиняется в повреждении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, проживавший в одной из квартир дома № 15 во втором микрорайоне Элисты мужчина допустил утечку газа, что привело к образованию взрывоопасной газовоздушной смеси. Хлопок произошёл после того, как жилец попытался закурить сигарету с помощью зажигалки. Из-за искры произошёл взрыв. В результате были частично разрушены квартиры, стены подъезда и межкомнатные перегородки этажей. Несколько квартир признаны аварийными.

По уголовному делу были допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы. Материалы дела направлены на изучение в суд.

ИА REGNUM сообщало, что хлопок газа произошёл поздно вечером 26 февраля 2020 года в одной из квартир на восьмом этаже многоквартирного дома во втором микрорайоне Элисты. В результате травмы получил один человек. Из здания после взрыва были эвакуированы 120 жителей дома.

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