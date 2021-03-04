Пекин, , 03:16 — REGNUM Центральный военный совет Китая выпустил циркуляр о начале кампании по изучению истории Компартии Китая (КПК) в армии, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Кампания будет проходить весь 2021 год и коснется всех солдат и офицеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с тем, что в текущем году Китай празднует 100-летний юбилей образования КПК.

Солдаты и офицеры изучат историю партии с нескольких сторон, включая 100-летний рубеж и достижения за этот период, ключевые теоретические заслуги КПК в деле адаптирования марксизма к китайским особенностям, а также сила, проистекающая от абсолютного лидерства партии над армией.