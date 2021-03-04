Москва, , 03:12 — REGNUM Сапёры инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили 128 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение мин, артиллерийских снарядов различных калибров и других опасных предметов проводилось на специальном полигоне Баллыджа «методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ».

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что к работам по утилизации обнаруженных боеприпасов ежедневно привлекается около десяти военнослужащих российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше полутора тысяч гектаров территории и 484 км дорог разминировали российские сапёры в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе разминировали более 1,5 тыс. га территории