Москва, , 03:08 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал в пользу Минобороны РФ почти 600 млн рублей неотработанного аванса по госконтракту. Ответчиком в деле, решение по которому ещё может быть обжаловано, было ФГУП «Главное военно-строительное управление №14», передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №14» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 596 425 384 рубля неосновательного обогащения», — отмечается в вердикте судьи Новикова.

Помимо этого, ФГУП должно выплатить в бюджет страны 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, ранее суд удовлетворил ещё один иск министерства к тому же ответчику, взыскав с последнего неосновательное обогащение в размере 241,2 млн рублей.

В феврале 2021 года Минобороны РФ также обратилось с двумя десятками исков к трём строительным компаниям, две из которых имеют статус ФГУП. А 1 марта была подана серия исков уже отдельно к ГВСУ №14. Претензии к последнему есть и у ЗАО «Крок инкорпорейтед», которое требует взыскать с предприятия более 3,08 млн рублей.