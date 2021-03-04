Пекин, , 03:06 — REGNUM Власти Китая представили план грядущих четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и четвертой сессии Национального комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва, стартующих 4 марта, сообщает агентство Синьхуа.

В 15:00 по Пекину стартует четвертая сессия Национального комитета НПКСК 13-го созыва церемонией открытия в Доме народных собраний в Пекине. Председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян выступит с докладом по работе Постоянного комитета Национального комитета консультативного органа.

Также на этот день намечены заседания делегаций ВСНП — главного законодательного органа Поднебесной, за которыми последует подготовительное заседание сессии ВСНП, на которой будут избраны президиум сессии и ее генеральный секретарь. Также будет выставлен на голосование план повестки дня.

Президиум четвертой сессии ВСПН проведет свое первое заседание. В 21:40 по Пекину пресс-секретарь сессии ВСНП даст пресс-конференцию посредством видеоконференцсвязи.