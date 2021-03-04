Анадырь, , 03:07 — REGNUM Власти Чукотки готовятся к проведению VI съезда коренных малочисленных народов, который состоится с 23 по 25 марта в Анадыре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Региональные секции откроются 17 марта и будут идти всю неделю.

«Цель нашего съезда — услышать делегатов от каждого населённого пункта Чукотки, и с их непосредственным участием разработать эффективные решения по улучшению качества жизни коренных малочисленных народов. На пленарных заседаниях участники обсудят самые актуальные вопросы: по совершенствованию правого регулирования традиционного природопользования, развитию социальной, образовательной и культурной поддержки коренных народов, а также повышению уровня занятости в местах традиционного проживания. Всего в программу вошло более 20 различных мероприятий», — сказал губернатор Роман Копин.

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на Чукотке позволяет провести съезд с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Ямала взят за основу создания единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России.