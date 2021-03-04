Южно-Сахалинск, , 03:05 — REGNUM На Сахалине в заливе Мордвинова между посёлком Мальково и мысом Свободный от берега оторвало льдину с рыбаками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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По предварительным данным на оторвавшейся от берега льдине находятся 12 человек.

К месту происшествия уже выехали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на Сахалине на реке Найба в районе села Стародубское льдину отделила от берега трещина. На ней находились более 1,3 тыс. человек.