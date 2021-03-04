Ростов-на-Дону, , 03:00 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России, обыграв на своей площадке тольяттинскую «Ладу». Итоговый счёт на табло — 25:16 в пользу подопечных Пера Юханссона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

«Это мой первый трофей с «Ростов-Доном», и я доволен нашей игрой. Этот трофей для меня и для команды многое значит. Это то, то мы построили вместе. <…> У «Лады» очень хороший голкипер, мы упустили много своих шансов. А «Лада» в первые 15 минут забросила нам шесть-семь мячей. Нужно было лучше играть в защите, и мы это сделали», — сказал после матча главный тренер «Ростов-Дона».

Юханссон пошутил, ответив на вопрос журналистов, как будут отмечать победу в клубе: «Буду отмечать борщом и водкой».

Капитан ростовской команды Юлия Манагарова забила пять голов в ворота соперниц, Анна Вяхирева и Катарина Крпеж-Шлезак — по четыре.

ИА REGNUM напоминает, что в полуфинальном поединке за главный трофей турнира «Ростов-Дон» выиграл у «Астраханочки» со счётом 30:20.

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