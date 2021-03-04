Пекин, , 02:56 — REGNUM От невысокого роста страдает примерно 39 млн человек в Китае, сообщили эксперты в области здравоохранения страны, которые призвали к раннему выявлению патологий в этой сфере у детей для своевременного лечения, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Ориентировочно 7 млн детей возрастом от 4 до 15 лет нуждаются в медицинской помощи в связи с низким ростом, однако в больницы обращается не более 300 тыс. человек в год, заявил председатель Фонда первичной медико-санитарной помощи Китая Цао Сижун.

Медицинская помощь необходима, если годовой темп роста ребенка возрастом старше двух лет ниже 5 см и ниже 6 см для подростков, сказал доктор Цао Бинянь, который специализируется на эндокринологии в Пекинской детской больнице, предупреждая, что лечение мало помогает мальчикам с костным возрастом 13 лет и старше и девочкам с костным возрастом 11 лет и старше.

Гормон роста играет важную роль в росте, и его секреция обычно достигает пика во время сна ночью, по словам доктора Цао. Это означает, что необходимо заставлять большинство детей ложиться спать до 10 часов вечера, а детей дошкольного возраста — до 9 часов вечера.

Также рекомендуется улучшить питание и поощрять занятия спортом и активный отдых на свежем воздухе.