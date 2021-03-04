Вильнюс, , 02:55 — REGNUM В Литве общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 тыс., сообщает пресс-служба литовского минздрава.

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В частности, за 2 марта в стране выявили 503 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии в Литве выявили 200 351 носителя коронавируса нового типа. Уже 186 209 пациентов смогли выздороветь, еще 3281 с болезнью не справился и скончался.

Ранее литовские власти распорядились ослабить часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Теперь в стране разрешено заниматься спортом на улице и обучаться вождению.