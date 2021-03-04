Петропавловск-Камчатский, , 02:54 — REGNUM На Камчатке произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. Восемь пассажиров получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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ДТП произошло в вечером 3 марта в районе села Южные Коряки Елизовского района. Один из автобусов передвигался по маршруту Петропавловск-Камчатский — Мильково, второй — Усть-Камчатск — Петропавловск-Камчатский.

По предварительной версии водитель одного из автобусов превысил скорость и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.

Следственным отделом по Елизово проводится проверка по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе 3 марта.