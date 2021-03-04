Красноярск, , 02:55 — REGNUM В четверг, 4 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 4 на 5 марта ожидается до −9… −6 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 5 марта, в Красноярске до −1… +2 °C днём и −6… −2 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В субботу, 6 марта, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём. Ночью — до −4… −2 °C. Без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-восточного ветра до 17−22 м/с, низовая метель. На севере Туруханского района порывы юго-восточного ветра до 15−18 м/с, метель.

В центральных районах Красноярского края сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами до −35… −30 °C, на севере и востоке региона до −40… −35 °C. В южных районах в течение суток местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов гололедица.