Даллас, США, , 02:44 — REGNUM Испытательный полет прототипа корабля Starship SN10, который должен отправиться на Марс, завершился его взрывом. Об этом сообщается 4 марта на сайте американской компании SpaceX.

Испытания были проведены после экстренной отмены запуска 3 марта. Корабль был запущен в районе Бока-Чика в штате Техас в 18:15 по местному времени (4 марта 02:15 мск). После подъема на заданную высоту Starship SN10 вернулся к месту вылета и при посадке на площадку взорвался.

Как сообщало ИА REGNUM, два предыдущих испытания прототипа корабля Starship SN10, которые проводились в декабре 2020 года и феврале 2021 года, также заканчивались взрывом при попытке совершить посадку.

Ранее испытания были экстренно отменены из-за аварийного срабатывания автоматики.

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