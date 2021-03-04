Пекин, , 02:39 — REGNUM Китай одобрил к продажи три препарата традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения COVID-19, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации медицинской продукции Китая, препараты получили названия «Гранулы очищения легких и детоксикации», «Гранулы устранения мокроты и детоксикации» и «Гранулы диффузии легких и детоксикации». Все они основаны на древних рецептах ТКМ.

Гранулы базируются на трех существующих препаратах ТКМ, которые доказали свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19 в центральном китайском Ухане в прошлом году во время самой крупной в стране вспышки опасной инфекции.