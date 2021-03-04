Каракас, , 02:36 — REGNUM Продление санкций США против Венесуэлы нарушает международное право, говорится в официальном заявлении МИД Боливарианской Республики.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает продление действия незаконного указа, согласно которому правительство США применяет односторонние принудительные меры в рамках своей политики жестоких и систематических нападений на народ Венесуэлы», — сообщили в ведомстве.

По мнению дипломатов, подобные действия Вашингтона нарушают международное право. В связи с этим МИД Венесуэлы требует отмены этого указа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден подписал указ о продлении введенных в 2015 году санкций против Венесуэлы. По словам главы Белого дома, в Боливарианской Республике якобы продолжают нарушаться права человека, что несет угрозу США.

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