Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Армия США продолжит выполнять в Азии все обязательства перед своими союзниками по обеспечению безопасности в регионе. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 3 марта заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Мы продолжим очень серьёзно относиться к выполнению наших обязательств по обеспечению безопасности в регионе», — ответил Кирби на вопрос о возможном изменении задач американских военных в Азии в свете последних заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена относительно Китая.

По словам Кирби, военное ведомство в настоящее время продолжает и «надеется завершить летом» анализ необходимости присутствия американских войск в разных частях мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что главным геополитическим вызовом для США в XXI веке являются отношения с Пекином.

Выступая в Вашингтоне на тему стратегии новой американской администрации глава Госдепа также сказал, что наряду с представляющими «крупнейший вызов» отношениями с Китаем, «серьёзный вызов» для США представляют ещё несколько стран «в том числе Россия, Иран и Северная Корея».

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