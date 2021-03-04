Ханты-Мансийск, , 02:33 — REGNUM Долги авиакомпании «ЮТэйр» корпорации ВЭБ. РФ выкупаются группой компаний «Регион». Об этом сообщается в протоколе заседания по очному голосованию членов аукционной комиссии ВЭБ.РФ.

Согласно протоколу, ГК «Регион» выкупит у ВЭБ. РФ долги «ЮТэйр» стоимостью 1,5 млрд рублей за 45% от номинала — за 671,4 млн рублей.

Источник РБК, близкий к правлению «ЮТэйр», пояснил мотивацию ГК «Регион» к покупке давними партнёрскими отношениями с авиакомпанией.

«Регион-лизинг» сдаёт компании в лизинг вертолеты, поэтому они заинтересованы в скорейшем завершении реструктуризации кредитов, без которой невозможно нормальное обслуживание прочих обязательств (лизинг, облигации и другое)», — пояснил источник изданию.

Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), созданная «Сургутнефтегазом», Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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