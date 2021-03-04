Берлин, , 02:27 — REGNUM Действие карантинного режима, введенного в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции, продлено до 28 марта. Об этом 3 марта объявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции.

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При этом глава правительства отметила, что власти ФРГ должны предпринимать шаги по снятию ряда ограничений, чтобы те не навредили экономике государства. В связи с этим, как подчеркнула Меркель, регионам Германии разрешено самостоятельно ослаблять карантин исходя из ситуации с заболеваемостью.

Кроме того, канцлер добавила, что, начиная с 8 марта, в стране начнут открываться некоторые магазины, салоны красоты и автошколы. При этом власти рассматривают возможность частичного открытия ресторанов, кинотеатров и торговых предприятий с 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 2 460 030.

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