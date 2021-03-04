Пекин, , 02:05 — REGNUM Продажи интегральных схем в Китае, по оценкам, достигли 884,8 млрд юаней (около $136,54 млн) в 2020 году, что на 20% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По словам главного инженера Министерства промышленности и информационных технологий Китая Тянь Юйлуна, около 265 тыс. предприятий, связанных с чипами и микросхемами, насчитывается в Китае.

По его словам, совершенствуя политику, благоприятную для этого сектора, Китай будет и далее наращивать международное сотрудничество для достижения здорового развития сектора интегральных схем.

В июле 2020 года Китай развернул комплекс мер по поддержке качественного развития сектора интегральных схем, охватывающих налоговые льготы, финансовую поддержку, исследований, рыночное применение и международное сотрудничество.