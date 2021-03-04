Ланьчжоу, Китай, , 02:02 — REGNUM Команда исследователей из Университета Ланьчжоу на северо-западе Китая разработала высокоэффективный энергетический модуль для имплантов, который может разлагаться и абсорбироваться телом животного, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Новый суперконденсатор является тонким, легким и механически гибким, способен полностью рассасываться, устраняя необходимость хирургического удаления, сообщили исследователи из Университета Ланьчжоу и Хьюстонского университета.

Результаты команды исследователей были опубликованы в журнале Science Advances. При проведении экспериментов, устройства, имплантированные под кожу крыс, полностью рассосались, что обеспечивает потенциал для дальнейшего медицинского использования, заявил глава группы исследователей Школы физических наук и технологий Университета Ланьчжоу Лань Вэй.

Недостаток необходимых вживляемых источников энергии представляет вызов для развития имплантируемой медицинской электроники вроде кардиостимуляторов. Команда продолжит проводить эксперименты для разработки более продвинутых конденсаторов в будущем, пригодных для вживления человеку, отметил Лань.