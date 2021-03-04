Лефкоша, , 02:01 — REGNUM Крупный пожар произошел в замке Святого Иллариона в городе Кирения на Кипре, сообщает пресс-служба местной полиции.

«В центральной части замка Святого Илариона, которая использовалась как кафетерий, по неустановленной причине произошел пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания принимают участие полицейские, пожарные и военнослужащие. Распространение огня удалось взять под контроль только спустя три часа.

По официальным данным, в результате возгорания пострадал только кафетерий. Однако один из местных журналистов утверждает, что пожар уже успел уничтожить выставку фоторабот, архивных документов и исторических предметов. Причина возгорания пока не установлена.