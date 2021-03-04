Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Меры безопасности усилила полиция Капитолия после получения сведений об угрозе нового захвата здания Конгресса США. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что подготовкой атаки могут заниматься члены неизвестной группы ополченцев, которые якобы хотят проникнуть в здание 4 марта.

Эта дата ассоциируется с «днем истинной инаугурации» экс-президента США Дональда Трампа, который будто бы должен вернутся на пост главы Белого дома. Указанную идею выдвинули сторонники теории заговора QAnon.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что его ведомство расценивает произошедший 6 января штурм здания Конгресса США как акт внутреннего терроризма.

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