Пекин, 4 марта 2021, 01:55 — REGNUM Астрономы сообщили о новых наблюдениях первой черной дыры из когда-либо обнаруженных, говорится в опубликованном исследовании, передает агентство Синьхуа.
Астрономы из Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC (и при Китайской академии наук совместно с американскими и австралийскими коллегами объявили об открытии в журнале Science and Astrophysical Journal.
Система черной дыры Лебедь X-1 состоит черной дыры звездной массы, составляющей 21 массу Солнца, вращающейся на скорости близкой к скорости света, говорится в исследовании.
Лебедь X-1 является одной из самых близких к Земле из найденных черных дыр. Она была обнаружена в 1964 году. В 2011 году астрономы впервые точно измерили расстояние и массу черной дыры.
Для своих недавних исследований ученые использовали Антенную решетку со сверхдлинными базами (VLBA), представляющую собой систему из 10 радиотелескопов, расположенных в США, вместе с умной техникой с целью вторичного измерения дистанции от черной дыры до Земли, которая составила 7240 световых лет.
По последним данным, ученые оценили массу Лебедь X-1 в 21 солнечную, что на 50% больше относительно предыдущих измерений.