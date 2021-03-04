Пекин, , 01:55 — REGNUM Астрономы сообщили о новых наблюдениях первой черной дыры из когда-либо обнаруженных, говорится в опубликованном исследовании, передает агентство Синьхуа.

Астрономы из Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC (и при Китайской академии наук совместно с американскими и австралийскими коллегами объявили об открытии в журнале Science and Astrophysical Journal.

Система черной дыры Лебедь X-1 состоит черной дыры звездной массы, составляющей 21 массу Солнца, вращающейся на скорости близкой к скорости света, говорится в исследовании.

Лебедь X-1 является одной из самых близких к Земле из найденных черных дыр. Она была обнаружена в 1964 году. В 2011 году астрономы впервые точно измерили расстояние и массу черной дыры.

Для своих недавних исследований ученые использовали Антенную решетку со сверхдлинными базами (VLBA), представляющую собой систему из 10 радиотелескопов, расположенных в США, вместе с умной техникой с целью вторичного измерения дистанции от черной дыры до Земли, которая составила 7240 световых лет.

«Используя обновленные данные измерения массы черной дыры и ее расстояния от Земли, мы смогли подтвердить, что Лебедь X-1 вращается невероятно быстро, очень близко к скорости света и быстрее, чем любая другая черная дыра, найденная на сегодняшний день», — сказал исследователь из NAOC Гоу Лицзюнь.

По последним данным, ученые оценили массу Лебедь X-1 в 21 солнечную, что на 50% больше относительно предыдущих измерений.