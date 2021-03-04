Пекин, , 01:37 — REGNUM Китайские исследователи недавно международном журнале опубликовали первую в мире генную базу лотосов с целью усилить исследования этого расследования, распространенного во всем мире, сообщает агентство Синьхуа.

Генная база Nelumbo была создана в декабре 2019 года исследователями из Уханьского института ландшафтной архитектуры и Уханьским ботаническим садом при Китайской академии наук. Оба учреждения имеют содержательный опыт и выдающиеся возможности в исследовании лотосов.

Будучи одним из самых ранних цветочных растений на Земле, лотос очень широко распространен по миру. Предыдущие исследования показали, что лотос рос на множестве водных объектов в северном полушарии Земли на протяжение как минимум 140 млн лет, когда папоротники и динозавры правили бал на планете. Это водное растение имеет множество вариантов использования, включая озеленение прудов, приготовление блюд и медицину.

Соавтор исследования Ян Синъюй из Уханьского институт ландшафтной архитектуры заявил, что база данных представляет собой самое современное с глубокое и обширное собрание данных о генах этого растения. База была опубликована в журнале Scientific Data.