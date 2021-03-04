Ханты-Мансийск, , 01:36 — REGNUM В Югре выявлены нарушения при добыче, производстве, транспортировке и реализации упакованной питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По итогам прокурорской проверки выявлен ряд предприятий, которые при выпуске бутилированной воды допускают серьёзные нарушения.

У производителя ООО «Сибирский источник» из Нижневартовска выявлены нарушения поточности технологических процессов и в прохождении медосмотров персоналом, не обеспечены условия для хранения сырья и обработанной тары.

На продукции ООО «Лукойл-Энергосети» отсутствовала положенная маркировка, не было действующих сертификатов на дезинфицирующие и моющие средства.

При производстве питьевой воды «Югра Аква» не соблюдается периодичность лабораторного контроля за качеством продукции, исследований на соли тяжелых металлов, в цехе отсутствует горячая вода, ёмкости для розлива не обеззараживаются.

Отмечается, что материалы проверок стали основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности.