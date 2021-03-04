Сан-Паулу, Бразилия, , 01:34 — REGNUM Решение ужесточить карантинные меры, действующие в бразильском штате Сан-Паулу, приняли власти региона из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил 3 марта на брифинге губернатор штата Жоау Дориа.

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Он отметил, что за истекшие сутки в Бразилии был зарегистрирован максимальный уровень смертей среди пациентов с COVID-19. В связи с этим с 6 марта по 19 марта в регионе в решено вводится красный максимальный (красный) уровень опасности.

В соответствии с объявленным решением, в штате будет приостановлена работа всех организаций, не связанных с системой жизнеобеспечения, а также строительства, производства и транспорта.

Кроме того, будет разрешена работа школ, но при условии присутствия в классов не более 35% учеников. Также принимать прихожан смогут религиозные учреждения, которые способны обеспечить соблюдение мер санитарного дистанцирования.

Еще одном шагом властей стало увеличение продолжительности действующего в Сан-Паулу комендантского часа. Теперь он будет начинаться с 20:00 и завершаться в 05:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что ученые из Бразилии установили, что так называемый бразильский штамм коронавируса передается в два раза чаще, чем предшествующие мутации SARS-CoV-2, и может угрожать пациентам, ранее переболевшим COVID-19.

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