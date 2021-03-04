Дамаск, , 01:25 — REGNUM Обострение ситуации и увеличение количества случаев насилия и убийств в лагерях Сирии, подтолкнуло международную организацию гуманитарной помощи «Врачи без границ» (MSF) приостановить свою деятельность в лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Об этом 3 марта сообщается на сайте MSF.

«Врачи без границ» (MSF)

Как сообщается, в ночь на 24 февраля в своей палатке был убит из волонтеров; 27 февраля из-за возникшего пожара погибли 7 человек, в том числе дочь волонтера MSF, трое волонтеров были ранены.

«Мы пытаемся лучше понять ситуацию и обстоятельства его смерти. MSF поддерживает семью пострадавшего, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего коллеги», — заявил Уилл Тернер, руководитель MSF по чрезвычайным ситуациям в Сирии.

Напомним, в этом году в лагере Аль-Хол было совершено более 30 убийств.

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