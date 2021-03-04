Стэнфорд, США, , 01:20 — REGNUM Первое место в мире по количеству научных публикациях об искусственном интеллекте к 2021 году завоевал Китай, сообщили 3 марта исследователи Стэнфордского университета (США) в опубликованном обзоре.

В нём отмечается, что на долю Китая от общего количества публикаций в научных журналах приходится 22,4%, а следующими идут Евросоюз с 16,4% и США с 14%. Кроме того, китайские учёные удерживают первенство по показателю числа рецензируемых публикаций (18% от общего).

Вместе с тем, отметили в Стэнфордском университете, в одном из направлений Китай всё ещё отстаёт от мировых лидеров — это касается исследований в сфере искусственного интеллекта, подготовленных совместно научными учреждениями и предприятиями, занимающихся практической деятельностью в этой области.

Также Китай отстаёт по индексу цитируемости. При гораздо меньшем объёме публикаций лидерство здесь перехватывают Сингапур, Австралия и Швейцария.

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