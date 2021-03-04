Дамаск, , 01:19 — REGNUM В Сирии в лагере Аль-Хол, где находятся десятки тысяч перемещенных лиц и членов семей джихадистов, с начала года произошло 31 убийство. Об этом 3 марта сообщает Le Figaro.

«С начала 2021 года 31 человек был убит, шесть из которых с помощью острого предмета, а остальные застрелены», — сказал курдский директор лагеря. «Мы считаем, что за этими убийствами … стоит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он, уточнив, что большинство убитых были иракцами.

В лагере проживает около 62 тыс. человек, из которых 93% это женщины и дети. По данным ООН, в лагере, помимо сирийцев и иракцев, также находятся тысячи иностранцев из Европы или Азии и их детей, которые являются родственниками джихадистов. В последние месяцы в лагере произошло несколько инцидентов, в которых участвовали сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе попытки побега и нападения на охранников или сотрудников НПО.

Также обострение ситуации и увеличение количества случаев насилия и убийств в лагерях Сирии, подтолкнуло международную организацию гуманитарной помощи «Врачи без границ» (MSF) приостановить свою деятельность в лагере Аль-Хол.

Как сообщало ИА REGNUM, что недавно в лагере Аль-Хол началась голодовка француженок, требующих репатриации.

Читайте ранее в этом сюжете: Француженки из ИГИЛ* начали голодовку, чтобы вернуться домой