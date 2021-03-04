Багдад, , 01:10 — REGNUM Четверо террористов из группировки «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиаудара в провинции Дийяла на востоке Ирака, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в местной полиции.

Сообщается, что ударные вертолеты иракской армии нанесли воздушный удар по тайному лагерю боевиков возле города Джалавла, который расположен в 135 километрах от Багдада. В результате авианалета погибли четверо террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Ираке задержали двух человек, причастных к ракетной атаке 15 февраля 2021 года по аэропорту Эрбиль. Напомним, тогда погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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