Берн, , 01:21 — REGNUM Исполняющая обязанности премьер-министра Косово Вьоса Османи 3 марта провела встречу с главой Национального совета Швейцарии (большой палатой Федерального собрания Швейцарии) Андреасом Эби.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи обсудила с представителем Швейцарии приоритеты будущего руководства Косово, обеспечение поставок вакцины от коронавируса, реализацию потенциала диаспоры и укрепление межпарламентского сотрудничества Косово и Швейцарии.

Напомним, именно в Швейцарии проживает одна из самых крупных диаспор косовских албанцев.

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