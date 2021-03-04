Кишинёв, , 01:00 — REGNUM Десять видов вакцин против коронавирусной инфекции, включая российский препарат «Спутник V» одобрили для применения на территории Молдавии власти страны. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе молдавского минздрава.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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В указанный список также входят разработки британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, а также немецкой Biontech, китайской Sinopharm, американских Pfizer, Moderna и Janssen.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта депутат парламента Молдавии от «Партии социалистов» Владимир Односталко распространил информацию о том, что медики двух районных молдавских больниц отказались прививаться вакциной компании AstraZeneca.

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