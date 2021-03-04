Абуджа, , 00:44 — REGNUM Неизвестные боевики напали на контрольно-пропускные пункты в штате Кросс-Ривер на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что нападавшие внезапно открыли огонь по двум КПП в регионе. В результате стрельбы погибли двое полицейских, еще один получил ранения. Других подробностей произошедшего не сообщалось. Известно, что по фактам нападения ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта вооруженные боевики напали на населенные пункты в штате Кадуна на севере Нигерии. В результате серии нападений погибли десять мирных жителей. Также боевики сожгли десять домов, два мотоцикла и 50 мешков с имбирем.

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