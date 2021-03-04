Санкт-Петербург, , 00:15 — REGNUM В Ленинградской области еще один высокопоставленный чиновник оказался фигурантом громкого уголовного дела: глава администрации Кировского муниципального района Ленобласти Алексей Кольцов задержан сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении деятельности местного Водоканала. Нанесенный ущерб оценивается в 600 миллионов рублей.

В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Максимальная санкция за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, по данным следствии, Кольцов был осведомлен о создании муниципального унитарного предприятия «Водоканал Кировского района», учрежденного районным комитетом по управлению муниципальным имуществом, и о директоре этого предприятия, результатом умышленных действий которого (с сообщниками) создалась кредиторская задолженность предприятия.

По версии следствия, глава района из корыстных соображений не принял мер к расторжению и оспариванию необоснованных договоров, заключенных Водоканалом, изъятию муниципального имущества из ведения унитарного предприятия и смене его руководства.

«В результате преступного бездействия исполняющего обязанности главы администрации муниципального района была образована задолженность в размере более 600 000 000 рублей», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. Это расценивается как тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба.

Кольцов задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Сотрудники региональных подразделений СКР, УФСБ и ГУ МВД провели обыски по месту жительства главы администрации и в его рабочем кабинете. Расследование продолжается.

Напомним, в конце 2020 года в Выборге вскрыли многомиллионное хищение бюджетных средств. Речь идет как минимум о 700 млн рублей, а как максимум — о более чем 1 млрд рублей. Фигурантами дела стали теперь уже бывший глава районной администрации Геннадий Орлов, а также экс-глава районного комитета финансов Александр Болучевский. Обоих обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.