Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Студия Vertigo Games представила свою новую игру для виртуальной реальности, выполненную в жанре шутера, события которого происходят во время зомби-апокалипсиса. Об этом 3 марта сообщает портал Game Rant.

Игра получила название After the Fall, она выйдет на платформе PlayStation VR. Разработчики выложили в сеть первый трейлер трейлер проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на PlayStation VR выйдут игры Doom 3 и Zenith: The Last City. Последняя будет представлять собой массовую многопользовательскую онлайн-игру.

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