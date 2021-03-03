Белград, , 23:54 — REGNUM Сербскую православную церковь (СПЦ) многие обвиняют в том, что она поддерживает то Московский патриархат, то Константинополь, но на самом деле сербская церковь автокефальная и имеет свои внутренние порядки. Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 2 марта.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

Он напомнил о том, что все православные церкви — сестры, но когда речь идет о томосе, подаренном патриархом Варфоломеем раскольнической «Православной церкви Украины», СПЦ всегда будет «на стороне канона».

«Если речь идет о действиях Константинопольской патриархии, то они не соответствуют церковному канону, и поэтому вы можете сказать, что в данном случае мы на стороне Русской православной церкви. Но на самом деле мы на стороне порядка и канона. В данном случае РПЦ лишили ее прав», — заявил патриарх Порфирий в интервью телеканалу РТС.

Отвечая на вопрос, вызовет ли украинский прецедент схожие церковные расколы в Македонии, в Черногории и других странах бывшей Югославии, где действует Сербская православная церковь, патриарх Порфирий высказал надежду на то, что случившееся на Украине будет уроком, который «всех заставит протрезветь». «Я не пророк, но я надеюсь, что ничего подобное тому, что произошло на Украине, не случится», — сказал он.

Напомним, что СПЦ последовательно поддерживает РПЦ в вопросах церковного раскола на Украине и признает канонической только Украинскую православную церковь Московского патриархата.