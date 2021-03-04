Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Президент США Джо Байден обвинил губернаторов Техаса и Миссисипи в «неандертальском мышлении» после того, как они решили отменить масочный режим и ряд других ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.

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Губернаторы двух штатов сообщили 2 марта, что они намерены ввести ряд послаблений для общепита и других общественных заведений.

Байден назвал это большой ошибкой. Во время встречи с политиками в Овальном кабинете он заявил: «я надеюсь, что к этому моменту уже все оценили роль масок в сдерживании COVID-19».

«Мы приблизились к тому переломному моменту, когда можем фундаментально изменить природу заражений и последне, что нам сейчас нужно, это неандертальское мышление, будто все в порядке и можно безрассудно снимать маски», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Техас отметил, что при наличии вакцин и препаратов от COVID-19 необходимо срочно восстанавливать экономику. Поэтому в штате готовится снять ограничения и отменить масочный режим.