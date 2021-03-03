Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Компания Activision Blizzard приняла на работу Фрэнсис Таунсенд, которая занимала должность советника президента США по внутренней безопасности в период Джорджа Буша-младшего. Об этом 3 марта сообщает портал Kotaku.

На новом посту Таунсенд будет следить за тем, чтобы Activision Blizzard в процессе своей деятельности не нарушала законы, действующие в различных странах мира. Редакция издания напомнила, что Таунсенд была сторонником идеи повышения «уровня террористической угрозы» и однажды выступила в защиту сотрудников ЦРУ, которые применяли пытки в своей работе.

Напомним, Activision Blizzard наиболее известна геймерам по работе над играми франшизы Call of Duty. Генеральным директором компании является Роберт А. Котик.

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