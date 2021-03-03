Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM В ходе торжественного прохождения военной техники на параде Победы в Санкт-Петербурге будут впервые показаны широкой публике новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У», сообщает 3 марта пресс-служба Западного военного округа.

По Дворцовой площади пройдут четыре бронеавтомобиля «Тайфун-У». На сегодняшний день их водители уже отрабатывают необходимые для торжественного мероприятия навыки вождения с одинаковой скоростью и соблюдением установленных интервалов и дистанций.

Справка ИА REGNUM: многофункциональный модульный бронеавтомобиль «Тайфун-У» разработан специалистами Уральского автомобильного завода. Машина с противопульной и противоминной броней способна развивать скорость до 100 км/ч, преодолевать брод глубиной более 1,5 метра и ров шириной порядка 0,5 метра.

Модульная конструкция позволяет применять «Тайфун-У» в качестве машины инженерной, радиационной и химической разведки, для чего предусмотрены крепления для дополнительного оборудования.

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