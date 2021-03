Нью-Йорк, США, , 23:31 — REGNUM Майкл Карлайл Холл намекнул, что возрождённый сериал «Декстер» про маньяка, охотящегося на серийных убийц, может получить больше одного сезона. Об этом 3 марта сообщает портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что когда журналисты задали ему прямой вопрос, актёр не дал на него однозначный ответ.

«Я не хочу говорить «точно», понимаете? Сейчас ясно, что есть 10 новых серий», — сказал Холл, добавив, что ему не терпится вновь сыграть этого персонажа.

«Я действительно не знаю, чего ожидать, поскольку я ни разу не возвращался к работе после стольких лет, — сказал актёр, отметив, что зрители увидят Декстера в совершено ином контексте, — я подумал, что пора узнать, что, черт возьми, с ним случилось».

Напомним, последняя серия восьмого сезона «Декстера» вышла в эфир 22 сентября 2013 года. Многих поклонников сериала разочаровала его концовка. В октябре 2020 года телеканал Showtime объявил, что выпустит девятый сезон шоу.

