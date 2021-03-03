Вашингтон, 3 марта 2021, 23:27 — REGNUM Американские граждане не пострадали в результате ракетной атаки на базу Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар, сообщил 3 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По словам американского военного чиновника, жертвой атаки стал гражданин Ирака, работавший на территории базы по контракту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом, комментируя ракетный обстрел Айн-эль-Аса, где располагается американский контингент, объявил, что разберётся и найдёт виновников, которые будут наказаны.
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