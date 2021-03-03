Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Американские граждане не пострадали в результате ракетной атаки на базу Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар, сообщил 3 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби «Нет данных о пострадавших американских военных и гражданских».

По словам американского военного чиновника, жертвой атаки стал гражданин Ирака, работавший на территории базы по контракту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом, комментируя ракетный обстрел Айн-эль-Аса, где располагается американский контингент, объявил, что разберётся и найдёт виновников, которые будут наказаны.

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