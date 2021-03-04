Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия участия в президентской гонке в 2024 году, пишет 3 марта Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Трамп сообщил своим союзникам, что обдумывает возможность повторно баллотироваться в президенты.

Известно, что сторонники Трампа призывает его найти нового претендента на место вице-президента и отказаться от кандидатуры Майкла Пенса. Трамп уже обдумывает, кого сможет позвать на эту должность, сообщают источники.

Напомним, что комментируя возможность возвращения Трампа в президентскую гонку 2024 года, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин рассказал, что «в истории США был лишь один подобный прецедент, когда Гровер Кливленд стал 22-м и 24-м президентом США. Повторить это будет крайне сложно».