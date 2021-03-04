Тегеран, , 08:28 — REGNUM 3 марта официальные лица Ирана и Белоруссии подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в геологической сфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

3 марта в режиме видеоконференции состоялось заседание Рабочей группы по геологическому сотрудничеству между Геологической службой Ирана и Институтом наук о земле, а также геологическим научно-производственным центром Белоруссии.

В ходе встречи руководитель Геологической службы и разведки полезных ископаемых Ирана (ГСИ) Алиреза Шахиди заявил, что эта встреча является серьезным началом для продолжения и реализации проектов между Ираном и Белоруссией. Он выразил надежду на подписание договора между Тегераном и Минском на 15-м заседании Совместной комиссии двух стран.

Стороны подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества между Ираном и Белоруссией в области геологии.