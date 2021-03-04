Приштина, , 00:40 — REGNUM Альбулена Хаджиу, видный деятель победившего на недавних выборах в Косово «Движения за самоопределение» на онлайн-конференции представителей албанских общин Западных Балкан (так называемой Лежской лиги) выступила за введение новой политики сотрудничества Косово и Албании по защите прав албанцев в регионе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на мероприятии, посвященном 577-й годовщине создания Лежской лиги Хаджиу заявила, что права албанцев регулярно нарушаются, что рождает необходимость в консолидации усилий по их защите.

Особенно тяжелым, по мнению Хаджиу, является положение албанцев в Черногории и в Прешевской долине в Сербии.

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