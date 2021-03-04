Тегеран, , 08:36 — REGNUM 3 марта глава Геологической службы и разведки полезных ископаемых Ирана Алиреза Шахиди заявил, что страна входит в топ-10 стран по производству стали в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Всемирная сталелитейная ассоциация установила средний рост производства стали среди стран-участниц в 2020 году на уровне 0,9%, в то время как рост производства стали в Иране в текущем году, как сообщалось, составил 13,4%.

Шахиди отметил, что Иран добился заметных успехов, несмотря на введенные Соединенными Штатами санкции и распространение смертельного вируса COVID-19. «Сегодня в стране, несмотря на пандемию, производится 31 миллион тонн стали», — отметил он.

Как сообщается, стоимость экспорта иранской стали и чугуна в Китай за девять месяцев текущего иранского календаря (начался 21 марта 2020 года) достигла 773 миллионов долларов.