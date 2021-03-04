Тегеран, , 08:23 — REGNUM 3 марта в иранской столице Тегеране открылась восьмая Международная выставка железнодорожного транспорта, смежных отраслей промышленности и оборудования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Данное мероприятие было поддержано министерством автомобильных дорог и городского развития. Восьмая Международная выставка оборудования для железнодорожного транспорта и смежных отраслей проходит 3−6 марта 2021 года с участием крупных компаний на тегеранской Международной постоянной ярмарке.

Демонстрация последних достижений и технологий железнодорожной отрасли Ирана и мира, а также участие в инвестициях являются важнейшими целями Iran Rail Expo 2021.

На этой выставке отечественные компании представят новейшие достижения, продукцию, оборудование и услуги, связанные со сферой железнодорожных перевозок. Эти достижения могут найти свое применение в различных сферах, в том числе в области грузовых или пассажирских перевозок.