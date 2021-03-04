Тегеран, , 08:40 — REGNUM 3 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 86 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 353. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8525 новых случаев заражения COVID-19, при этом 764 человека были госпитализированы», — сказала Лари. Она также отметила, что с учетом 86 новых жертв их общее число по стране возросло до 60 353.

Лари подчеркнула, что 1 413 717 человек из общего числа 1 656 699 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3747 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 114 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 530 000 погибли.