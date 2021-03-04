Тегеран, , 08:12 — REGNUM 3 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «промедление даже на один час не годится в вопросе о снятии санкций, при этом иранский народ имеет полное право избавиться от санкций и бремени, которое он несет в условиях ограничений». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На заседании кабинета министров Рухани заявил, что права народа нарушаются санкциями, когда запугивающая власть не позволяет Ирану получить обратно деньги от экспорта товаров.

Президент напомнил о руководящих принципах Верховного лидера сосредоточиться на «экономике сопротивления», чтобы предотвратить трудности, навязанные людям санкциями, заявив, что любого рода ограничения нарушают основные права человека.

«Риторика США изменилась, они признали неправильные решения предыдущей администрации», — сказал Рухани, отметив, что Вашингтон, однако, не предпринял никаких серьезных шагов для отмены односторонних санкций и признания прав иранского народа.

Он также подчеркнул, что если семь государств-участников СВПД будут полны решимости соблюдать соглашение, то для США отмена санкций и возвращение Ирана к полному соблюдению ядерной сделки станут вопросом нескольких дней.